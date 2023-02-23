Марез признан лучшим игроком матча «РБ Лейпциг» - «Манчестер Сити»

Полузащитник «горожан» Рияд Марез стал лучшим игроком матча «РБ Лейпциг» - «Манчестер Сити». Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Напомним, Марезу принадлежит первый гол в прошедшей встрече. Он поразил ворота хозяев поля на 27-й минуте матча с ассиста от Илкая Гюндогана. Таким образом, Марез вошёл в пятёрку тех африканских игроков, которые забили 20 и более голов в рамках Лиги чемпионов.

Матч завершился со счётом 1:1. На 70-й минуте ворота «Сити» поразил хорватский защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол.

Ответная встреча между командами в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт 14 марта в Манчестере на «Этихад Стэдиум».