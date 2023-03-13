Гвардиол: «Матч с «Манчестер Сити» будет трудным, но это футбол»

Молодой талант «РБ Лейпцига» и сборной Хорватии Йошко Гвардиол поделился мнением о сопернике своей команды в плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, что жеребьёвка свела немецкий коллектив и «Манчестер Сити» на стадии 1/8 финала турнира, две недели назад в Лейпциге прошёл первый матч пары – команды разошлись миром – 1:1.

«В первом матче мы смогли сыграть 1:1 дома, сейчас нас ждёт трудный ответный поединок в Манчестере. Однако это футбол, поэтому исход возможен любой», - заявил Гвардиол пресс-службе УЕФА.

Поединок «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» стартует на «Этихад Стэдиум» во вторник, 14 марта в 23:00 по времени Москвы.