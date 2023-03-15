«РБ Лейпциг» - второй немецкий клуб, проигравший в матче Лиги чемпионов с разницей в семь мячей

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» уничтожил немецкий «РБ Лейпциг», забив тому семь безответных мячей. Как оказалось, «красные быки» стали всего лишь вторым немецким клубом в истории выступлений в Лиге чемпионов, который проиграл матч с разницей в семь мячей.

Первым был в 2019 году «Шальке 04», причем любопытно, что пострадал тогда «Шальке» также именно от «Манчестер Сити». Можно вспомнить также безоговорочную капитуляцию «Байера» перед «Барселоной» в 2012 году со счетом 1:7, но там «аптекари» прописали каталонцам хотя бы одну «пилюлю».