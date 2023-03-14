Манчестер Сити - РБ Лейпциг: где смотреть прямую трансляцию онлайн

«Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» пересеклись в Лиге чемпионов второй сезон подряд. И статистика личных встреч у них равная - 6:3 и 1:2 в 2021 году и 1:1 три недели назад. В любом случае при всей хорошей форме «быков», они могут надеяться только на чудо. «Сити» гораздо сильнее в целом и в каждой линии, редко оступается, к тому же выиграл все домашние матчи 2023 года.

Как сложится игра, смотрим в 23:00 на «Матч ТВ», «Матч Футбол 2», «Мегого Футбол 1», beIN Connect, beIN Sports, BT Sport, Sky Sport, Arena Sport и других каналах. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.