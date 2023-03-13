Гвардиол рассказал о своих целях

Центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол ответил на вопрос о своём будущем.

21-летний футболист считается трансферной целью многих грандов, однако «красные быки» не горят желанием отпускать свою звезду грядущим летом. Сам футболист пока не знает, чего ждать: «Мои амбиции? Пока не могу сказать. Сейчас для меня важно как можно более успешно провести текущий сезон, а уже после его завершения я буду думать, что мне делать дальше», – высказался в интервью официальному сайту УЕФА хорват.

Трансферная стоимость Йошко Гвардиола оценивается порталом Transfermarkt в 75 млн евро. В СМИ неоднократно отмечалось желание игрока попробовать силы в Английской премьер-лиге.