Марез – пятый африканец, забивший 20 и более голов в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез пополнил клуб из звёздных африканских игроков, которые имеют на своём счету более 20 забитых голов в Лиге чемпионов. Напомним, в текущем выездном матче против «РБ Лейпцига» алжирец забил гол.

Таким образом, теперь у Мареза 20 голов, однако до показателей лучших африканцев в истории Лиги чемпионов путь неблизкий. Так, по 44 забитых гола имеют ивуариец, легенда «Челси» Дидье Дрогба и египтянин из «Ливерпуля» Мохамед Салах, 30 голов – у экс-звезды «Барселоны» и «Интера» Самюэля Это'о, 27 голов – у сенегальского форварда «Баварии» Садио Мане.