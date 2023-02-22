Гвардиола: «Фоден способен играть в центре полузащиты, но для этого ему надо стать более зрелым»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре 22-летнего вингера Фила Фодена.

По мнению испанского специалиста, англичанин способен выступать на позиции центрального полузащитника, но для этого ему необходимо стать более зрелым и научиться читать игру.

«Он может там играть, но у меня есть ощущение, что он всё ещё молод. Когда ты играешь на фланге, ты делаешь вещи соответствующие роли, в центре же происходит так много вещей и ты должен правильно на них реагировать», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

В нынешнем сезоне Фоден провёл в составе «горожан» 30 матчей, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Напомним, что сегодня, 22 февраля, «Манчестер Сити» встретится с «РБ Лейпцигом» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало — в 23:00 по московскому времени.