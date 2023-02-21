Де Брёйне не сыграет с «РБ Лейпцигом»

На страницах официального сайта «Манчестер Сити» был опубликован список из 22 футболистов, которые могут сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». В списке отсутствует полузащитник Кевин де Брёйне. О проблемах бельгийца со здоровьем ранее информации не поступало. Вероятно, в ближайшее время Хосеп Гвардиола объяснит ситуацию.

Также вне заявки «Манчестер Сити» оказались защитники Джон Стоунс и Эмерик Лапорт.

Матч Лиги чемпионов между «РБ Лейпцигом» и «Манчестер Сити» стартует 22 февраля в 23:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.