Форсберг – о противостоянии с «Манчестер Сити»: «Мы верим в успех»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Эмиль Форсберг высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Немецкий коллектив примет в родных стенах действующих чемпионов Англии в среду в 23:00 по московскому времени.

«С нетерпением ждём предстоящей битвы, – рассказывает швед в предматчевом интервью. – Лига чемпионов – великий турнир, и мы встретимся с соперником высочайшего уровня, но это не мешает нам верить в успех. Жаждем продемонстрировать свой уровень в завтрашней встрече», – приводит издание TMW слова футболиста «красных быков».

Ответный матч пройдёт 14 марта в Манчестере.