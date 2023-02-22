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Лига чемпионов

Форсберг – о противостоянии с «Манчестер Сити»: «Мы верим в успех»

22 Февраля 2023 • 00:58 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Манчестер Сити
Через 21 ч. 42 мин.

Полузащитник «РБ Лейпцига» Эмиль Форсберг высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Немецкий коллектив примет в родных стенах действующих чемпионов Англии в среду в 23:00 по московскому времени.

«С нетерпением ждём предстоящей битвы, – рассказывает швед в предматчевом интервью. – Лига чемпионов – великий турнир, и мы встретимся с соперником высочайшего уровня, но это не мешает нам верить в успех. Жаждем продемонстрировать свой уровень в завтрашней встрече», – приводит издание TMW слова футболиста «красных быков».

Ответный матч пройдёт 14 марта в Манчестере.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити РБ Лейпциг Эмиль Форсберг
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РБ ЛЕЙПЦИГ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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