Гвардиола: Какие бы усилия я не прилагал, меня ждёт неудача в Лиге чемпионов

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о шансах на победу в Лиге чемпионов в текущем сезоне.

«Люди думают, что «Сити» должен выигрывать в Лиге чемпионов за счет своего имени, но этот турнир очень тяжело выиграть. С каждым годом это становится все сложнее сделать. Мы хотим выйти в четвертьфинал, но наша судьба уже известна. Какие бы усилия я не прилагал, меня ждет неудача», — цитирует Гвардиолу The Sun.

Первая встреча между «РБ Лейпцигом» и «Манчестер Сити» состоится сегодня, 22 февраля, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.