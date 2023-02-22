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Лига чемпионов

Гвардиола: Какие бы усилия я не прилагал, меня ждёт неудача в Лиге чемпионов

22 Февраля 2023 • 17:38 Комментировать (1)
РБ Лейпциг
...
Манчестер Сити
Через 4 ч. 42 мин.

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о шансах на победу в Лиге чемпионов в текущем сезоне.

«Люди думают, что «Сити» должен выигрывать в Лиге чемпионов за счет своего имени, но этот турнир очень тяжело выиграть. С каждым годом это становится все сложнее сделать. Мы хотим выйти в четвертьфинал, но наша судьба уже известна. Какие бы усилия я не прилагал, меня ждет неудача», — цитирует Гвардиолу The Sun.

Первая встреча между «РБ Лейпцигом» и «Манчестер Сити» состоится сегодня, 22 февраля, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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РБ ЛЕЙПЦИГ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Комментарии (1)
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NOBODY
22 Февраля 2023 в 17:44
Пепка - физрук? ))
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22.02.23 в 23:00
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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4.60 4.10 1.72
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