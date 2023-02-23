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Лига чемпионов

Гвардиола впервые не провёл ни одной замены в матче Лиги чемпионов у руля «Манчестер Сити»

23 Февраля 2023 • 01:19 Комментировать
РБ Лейпциг
1:1
Манчестер Сити
окончен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола решил не обращаться к скамейке запасных в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».

«Горожане» не смогли удержать преимущество в выездной встрече, пропустив на 70-й минуте. После перерыва коллектив Хосепа Гвардиолы нанёс всего один удар в створ ворот «красных быков», однако тренер так и не выпустил никого из запасных. По данным Squawka, это произошло впервые: ранее испанский специалист неизменно совершал хотя бы одну замену в поединках Лиги чемпионов во главе «Манчестер Сити».

Ответная встреча противостояния пройдёт 14 марта в Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола РБ Лейпциг
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