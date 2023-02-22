Холанн и Грилиш – в основе «Манчестер Сити» на матч с «РБ Лейпцигом»

Немецкий «РБ Лейпциг» и английский «Манчестер Сити» объявили свои составы на первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра стартует в 23:00 по Москве на газоне «Ред Булл Арены» в восточном немецком городе Лейпциг.

«РБ Лейпциг»: Бласвих, Орбан, Клостерманн, Шлагер, Форсберг, Вернер, Андре Силва, Собослаи, Гвардиол, Лаймер;

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Аке, Гюндоган, Грилиш, Родри, Бернарду Силва, Аканджи, Марез, Холанн;

Напомним, что перед этой игрой «Сити» потерял одного из лучших полузащитников мира – Кевине де Брёйне. Также «горожанам» не поможет защитник Джон Стоунс.

Портал Liveresult.ru проведёт трансляцию этой вечерней игры.