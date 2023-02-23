Гвардиола – о ничьей с «РБ Лейпцигом»: «Я доволен, а вы ждали, что мы победим 5:0?»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями после выездного матча с «РБ Лейпцигом» (1:1).

«Горожане» не смогли удержать добытое в первом тайме преимущество, пропустив на 70-й минуте.

«У нас начались проблемы, когда соперник стал выше прессинговать. После пропущенного гола мы взяли себя в руки и достойно провели концовку. Хороший результат, теперь всё решится в Манчестере.

Я доволен не только первым таймом, но и матчем в целом, а чего вы ожидали? По-вашему, мы приехали на товарищескую игру и должны были выигрывать 5:0? Сколько матчей «Лейпцига» вы видели? Это Лига чемпионов, и некоторые большие клубы выбывают из турнира уже на групповой стадии», – высказался в интервью BT Sport Гвардиола.