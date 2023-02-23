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Лига чемпионов

Гюндоган — о ничьей с «РБ Лейпцигом»: Мы недовольны результатом

23 Февраля 2023 • 08:02 Комментировать
РБ Лейпциг
1:1
Манчестер Сити
окончен

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».

«Мы понимали, что «РБ Лейпциг» добавит во втором тайме, ведь они точно не были довольны своей игрой в первой половине матча. Мы создали больше моментов и могли сделать матч еще в первом тайме, поэтому довольны игрой, но не результатом», — цитирует Гюндогана пресс-служба УЕФА.

В текущем сезоне хавбек принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил три мяча и записал в свой актив четыре голевые передачи.

Первая встреча между «РБ Лейпцигом» и «Манчестер Сити» завершилась со счетом 1:1. Ответная игра запланирована на 14 марта, начало — в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Илкай Гюндоган РБ Лейпциг
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