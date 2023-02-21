Розе: «РБ Лейпциг» хочет смело сыграть против «Манчестер Сити»

Главный тренер «РБ Лейпцига» Марко Розе высказался в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Я работаю с хорошими игроками, в которых я уверен. Мы хотим рискнуть и смело сыграть против одного из лучших клуба в мире. Это будет тяжелый матч, но если мы сплотимся, а болельщики поддержат нас, то мы сможем многого добиться», — цитирует Розе пресс-служба команды.

Специалист отметил, что ему не хватает Дани Ольмо и Кристофера Нкунку, но у «РБ Лейпцига» есть хорошая скамейка.

Встреча между «РБ Лейпцигом» и «Манчестер Сити» состоится завтра, 22 февраля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 23:00 по московскому времени.