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Лига чемпионов

Розе: «РБ Лейпциг» хочет смело сыграть против «Манчестер Сити»

21 Февраля 2023 • 19:30 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Манчестер Сити
22.02 23:00

Главный тренер «РБ Лейпцига» Марко Розе высказался в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Я работаю с хорошими игроками, в которых я уверен. Мы хотим рискнуть и смело сыграть против одного из лучших клуба в мире. Это будет тяжелый матч, но если мы сплотимся, а болельщики поддержат нас, то мы сможем многого добиться», — цитирует Розе пресс-служба команды.

Специалист отметил, что ему не хватает Дани Ольмо и Кристофера Нкунку, но у «РБ Лейпцига» есть хорошая скамейка.

Встреча между «РБ Лейпцигом» и «Манчестер Сити» состоится завтра, 22 февраля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити РБ Лейпциг Марко Розе
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РБ ЛЕЙПЦИГ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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