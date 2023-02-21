Гвардиола оценил уровень «РБ Лейпцига»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о силе соперника по 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Горожане» отправятся в гости к «красным быкам» 22 февраля. Ответная встреча состоится в Англии 14 марта.

«Сразу после жеребьёвки я понял, что нам предстоит очень непростая битва. Все уже давно знают, на что способна эта команда.

Ставка на молодых игроков, чёткая модель игры, невероятная физическая подготовка, плотность в центре, игра в переходных фазах... У «Лейпцига» очень много сильных сторон. Я испытываю огромное уважение к этому клубу и восхищаюсь работой, которую проделали его представители», – заявил в преддверии матча испанец.