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Лига чемпионов

Гвардиол сверкнул перед Гвардиолой: «Лейпциг» ушёл от поражения в матче с «Манчестер Сити»

23 Февраля 2023 • 00:52 Комментировать (1)
РБ Лейпциг
1:1
Манчестер Сити
окончен

«Манчестер Сити» и «Лейпциг» сыграли в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Протокол игры  
РБ Лейпциг1:1Манчестер Сити
  27'Марез Рияд (0:1)
(1:1) Гвардиол Йошко70'  
Бласвих ЯнисКлостерманн Лукас 46' (Хенрихс Бенджамин ( 46'  90') Орбан ВиллиГвардиол ЙошкоХальстенберг Марсель 89' (Раум Давид ( 89') Лаймер КонрадШлагер Ксавер 82' (Поульсен Юссуф ( 82') Собослаи ДоминикФорсберг Эмиль 66' (Нкунку Кристофер ( 66') Вернер ТимоАндре Силва 82' (Айдара Амаду ( 82')
Запасные: Кампль КевинНиккиш ЙонасНюланд ЭрьянСимакан Мохамед
Эдерсон МораесУокер КайлДиаш РубенАканджи МануэльАке НатанСилва БернардуРодри ЭрнандесМарез РиядГюндоган ИлкайГрилиш ДжекХоланн Эрлинг
Запасные: Льюис РикоЛапорт ЭмерикФоден ФилПалмер КоулГомес СерхиоРобертсон АлексФиллипс КэлвинЧарльз ШиПерроне МаксимоОртега ШтефанАльварес ХулианДе Брёйне КевинКарсон Скотт
22 февраля. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

Очередной путь по плей-офф Лиги чемпионов, новая борьба за исторический для «Сити» трофей. Хосеп Гвардиола поход за «ушастым», которого так ждут в Манчестере, начал в Лейпциге. Гвардиола против Гвардиола, которого сам Хосеп так хочет купить. Пока же хорват пытался нейтрализовать Холанна и дополнительно сверкнуть перед испанским тренером, выбив для «Лейпцига» сумму посолиднее.

В обороне своих ворот помогали Гвардиолу Орбан, Шлагер и Лаймер, а Холанна впереди поддерживали Грилиш, Бернарду (наконец получивший роль атакующего полузащитника) и Марез. Последние мяч захватили с первых же минут, подмяв игру под свой контроль. «Лейпциг» был готов к такому развитию событий и защищался отлично, практически ничего не позволяя создавать «Манчестер Сити».

И можно было бы первый тайм назвать 45-минуткой стерильного владения, если бы не одна ошибка Шлагера. Австриец неудачно сыграл, подарив мяч Грилишу. Джек чуть подтащил мяч к штрафной площади и отдал пас вперёд, Гюндоган подправил траекторию мяча между ног защитнику, Рияд Марез вывалился на рандеву с голкипером и точно пробил – 0:1.

Немцы впервые с ударом появились в штрафной площади Эдерсона на второй добавленной к первому тайму минуте. Вернер затормозил быструю атаку, пару раз переложил мяч под правую ногу и неопасно пробил в голкипера. Во втором тайме «Сити» чуть сбавил обороты, за что был наказан. Правда, не сразу. Первый супермомент Хенрихс загубил. По правому краю штрафной площади вывели его на ударную позицию, бил Бенджамин в касание, но не попал в угол.

Следующим угрожал воротам Андре Силва, который удивительно легко расправился с двумя защитниками, под острым углом вышел на Эдерсона, пытался того перебросить, но бразилец ситуацию прочитал. А наказал «горожан» Гвардиол. Йошко высоко выпрыгнул после подачи от угла поля и трансформировал в гол кросс Марселя Хальстенберга – 1:1.

В следующей же атаке Гюндоган мог восстановить статус-кво. Илкая на ударную позицию вывел Грилиш, немец пальнул с линии штрафной площади, но Бласвих парировал, а добить Холанну не позволили. Упустил победу «Манчестер Сити», второй матч подряд пытаются «горожане» спокойно доиграть с 1:0, но в итоге получается 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола РБ Лейпциг Йошко Гвардиол
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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
23 Февраля 2023 в 00:58
Повторю- Второй тайм от Сити - просто какое-то позорище.(хотя и первый был не то чтобы ах). Неужто это то. к чему стремится Гвардиола? жуть. напоминающая стерильную игру сборной Испании на ЧМ
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