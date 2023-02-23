Гвардиол сверкнул перед Гвардиолой: «Лейпциг» ушёл от поражения в матче с «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» и «Лейпциг» сыграли в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Очередной путь по плей-офф Лиги чемпионов, новая борьба за исторический для «Сити» трофей. Хосеп Гвардиола поход за «ушастым», которого так ждут в Манчестере, начал в Лейпциге. Гвардиола против Гвардиола, которого сам Хосеп так хочет купить. Пока же хорват пытался нейтрализовать Холанна и дополнительно сверкнуть перед испанским тренером, выбив для «Лейпцига» сумму посолиднее.

В обороне своих ворот помогали Гвардиолу Орбан, Шлагер и Лаймер, а Холанна впереди поддерживали Грилиш, Бернарду (наконец получивший роль атакующего полузащитника) и Марез. Последние мяч захватили с первых же минут, подмяв игру под свой контроль. «Лейпциг» был готов к такому развитию событий и защищался отлично, практически ничего не позволяя создавать «Манчестер Сити».

И можно было бы первый тайм назвать 45-минуткой стерильного владения, если бы не одна ошибка Шлагера. Австриец неудачно сыграл, подарив мяч Грилишу. Джек чуть подтащил мяч к штрафной площади и отдал пас вперёд, Гюндоган подправил траекторию мяча между ног защитнику, Рияд Марез вывалился на рандеву с голкипером и точно пробил – 0:1.

Немцы впервые с ударом появились в штрафной площади Эдерсона на второй добавленной к первому тайму минуте. Вернер затормозил быструю атаку, пару раз переложил мяч под правую ногу и неопасно пробил в голкипера. Во втором тайме «Сити» чуть сбавил обороты, за что был наказан. Правда, не сразу. Первый супермомент Хенрихс загубил. По правому краю штрафной площади вывели его на ударную позицию, бил Бенджамин в касание, но не попал в угол.

Следующим угрожал воротам Андре Силва, который удивительно легко расправился с двумя защитниками, под острым углом вышел на Эдерсона, пытался того перебросить, но бразилец ситуацию прочитал. А наказал «горожан» Гвардиол. Йошко высоко выпрыгнул после подачи от угла поля и трансформировал в гол кросс Марселя Хальстенберга – 1:1.

В следующей же атаке Гюндоган мог восстановить статус-кво. Илкая на ударную позицию вывел Грилиш, немец пальнул с линии штрафной площади, но Бласвих парировал, а добить Холанну не позволили. Упустил победу «Манчестер Сити», второй матч подряд пытаются «горожане» спокойно доиграть с 1:0, но в итоге получается 1:1.