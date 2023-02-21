Розе: Холанн стремительно прогрессирует, он всегда хочет забить

Наставник «РБ Лейпцига» Марко Розе высказался о форварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне.

Пресс-служба немецкого клуба опубликовала слова Розе, который заявил, что когда Холанн видит перед собой ворота, он буквально сходит с ума, у него есть только одна цель — забить гол. Холанн стремительно прогрессирует и отлично работает на команду.

В текущем сезоне 22-летний норвежец забил 32 мяча и сделал четыре результативные передачи в 31 матче во всех турнирах.

«РБ Лейпциг» завтра, 22 февраля, примет на своем «Манчестер Сити» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.