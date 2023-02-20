Эдерсон: «Лига чемпионов – главная цель «Манчестер Сити»

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон рассказал о планах команды на нынешний розыгрыш Лиги чемпионов. Напомним, «горожане» до сих пор ни разу в истории не выигрывали этот турнир. В полуфинале прошлого розыгрыша подопечные Хосепа Гвардиолы на последних секундах упустили место в финале, а за год до этого проиграли в решающем матче лондонскому «Челси».

«Лига чемпионов – наша главная цель. Мы постараемся выиграть трофей. Мы всё ещё не побеждали в этом турнире, но думаю, в этом году у нас много шансов дойти до финала и навязать борьбу. У нас группа игроков с невероятными качествами», – заявил Эдерсон в интервью официальному сайту УЕФА.