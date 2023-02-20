Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эдерсон: «Лига чемпионов – главная цель «Манчестер Сити»

20 Февраля 2023 • 15:57 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Манчестер Сити
22.02 23:00

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон рассказал о планах команды на нынешний розыгрыш Лиги чемпионов. Напомним, «горожане» до сих пор ни разу в истории не выигрывали этот турнир. В полуфинале прошлого розыгрыша подопечные Хосепа Гвардиолы на последних секундах упустили место в финале, а за год до этого проиграли в решающем матче лондонскому «Челси».

«Лига чемпионов – наша главная цель. Мы постараемся выиграть трофей. Мы всё ещё не побеждали в этом турнире, но думаю, в этом году у нас много шансов дойти до финала и навязать борьбу. У нас группа игроков с невероятными качествами», – заявил Эдерсон в интервью официальному сайту УЕФА.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эдерсон Мораес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РБ ЛЕЙПЦИГ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Февраля
16:06 · Англия. Премьер-лига
Гакпо: «Было приятно забить первый гол за «Ливерпуль»
15:57 · Англия. Премьер-лига
Эдерсон: «Лига чемпионов – главная цель «Манчестер Сити»
15:51 · Англия. Премьер-лига
Гарначо договорился с «МЮ» о новом контракте
15:22 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «Челси» довольны тем, как Поттер ведёт себя на пресс-конференциях
15:18 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» разгневал экологов
14:59 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Поттер решился на ротацию в матче с «Саутгемптоном»
14:56 · Англия. Премьер-лига
​Мойеса пока не уволят
14:54 · Англия. Премьер-лига
Зинченко: «У «Арсенала» очень много лидеров в раздевалке»
14:51 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг: «Санчо ещё не достиг своего максимума»
14:14 · Англия. Премьер-лига
Чилуэлл: «Мы создаём моменты, но это ничего не значит»
14:05 · Англия. Премьер-лига
Модрич: «Я понимаю, что «Ливерпуль» хочет взять у «Реала» реванш, но мы будем готовы»
13:35 · Англия. Премьер-лига
Эдерсон: «Мы должны быть готовы к матчу с «РБ Лейпцигом»
13:29 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэту сегодня должны выписать из больницы
13:24 · Англия. Премьер-лига
Тчуамени не поехал с «Реалом» на матч против «Ливерпуля»
12:15 · Англия. Премьер-лига
Переговоры между «Челси» и Канте прошли позитивно
Все новости
Рекомендуем