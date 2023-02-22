​Гвардиола: «Я никогда не думал, что должен 3-4 раза выиграть Лигу чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу высокий ожиданий от команды.

«Как долго я учился приспосабливаться к давлению? Несколько лет. В основном в «Манчестер Сити». Если думать о том, что случится катастрофа, если ты не выиграешь несколько трофеев, если каждый будет давить на себя… Я не хочу давить на себя.

Когда я приехал, я никогда не думал, что мы должны выиграть всё. Или что я должен 3-4 раза выиграть Лигу чемпионов. Если вы не «Реал», это трудно сделать», - сказал Гвардиола, чьи слова приводит Manchester Evening News.

В среду «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».