Три игрока «Манчестер Сити» отсутствовали на тренировке команды перед матчем с «РБ Лейпцигом»

Сразу три футболиста «Манчестер Сити» могут пропустить ближайший матч своей команды против «РБ Лейпцига» в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов. Речь идёт о полузащитнике Кевине де Брёйне, а также о защитниках Кайле Уокере и Джоне Стоунсе.

Все перечисленные футболисты отсутствовали на сегодняшней тренировке команды в преддверии матча с «РБ Лейпцигом». Об этом в социальных сетях рапортует журналист Джо Брей.

Пока неизвестно, по какой причине де Брёйне, Уокер и Стоунс пропустили сегодняшнюю тренировку. Напомним, матч между «РБ Лейпцигом» и «Манчестер Сити» состоится завтра в 23:00 по московскому времени.