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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Три игрока «Манчестер Сити» отсутствовали на тренировке команды перед матчем с «РБ Лейпцигом»

21 Февраля 2023 • 15:10 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Манчестер Сити
22.02 23:00

Сразу три футболиста «Манчестер Сити» могут пропустить ближайший матч своей команды против «РБ Лейпцига» в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов. Речь идёт о полузащитнике Кевине де Брёйне, а также о защитниках Кайле Уокере и Джоне Стоунсе.

Все перечисленные футболисты отсутствовали на сегодняшней тренировке команды в преддверии матча с «РБ Лейпцигом». Об этом в социальных сетях рапортует журналист Джо Брей.

Пока неизвестно, по какой причине де Брёйне, Уокер и Стоунс пропустили сегодняшнюю тренировку. Напомним, матч между «РБ Лейпцигом» и «Манчестер Сити» состоится завтра в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кайл Уокер Джон Стоунс Кевин де Брёйне
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РБ ЛЕЙПЦИГ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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