Эдерсон: «Мы должны быть готовы к матчу с «РБ Лейпцигом»

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес оценил шансы своей команды пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Напомним, на стадии ⅛ финала «горожане» столкнутся в двухматчевом противостоянии с немецким «РБ Лейпцигом».

«РБ Лейпциг» – отличная команда с хорошими футболистами, нам следует быть готовыми к матчу. Я надеюсь, что мы хорошо сыграем, но в Лиге чемпионов не бывает простых матчей. Я ожидаю серьёзного вызова и надеюсь, мы сможем добыть результат», – заявил Эдерсон в интервью официальному сайту УЕФА.

«Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» встречались между собой в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов на групповом этапе. Первый поединок «горожане» выиграли дома со счётом 6:3, а во втором поединке на выезде проиграли 1:2.