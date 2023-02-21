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Лига чемпионов

Аке: «РБ Лейпциг» доставил нам много проблем в прошлом сезоне»

21 Февраля 2023 • 22:01 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Манчестер Сити
22.02 23:00

Центральный защитник «Манчестер Сити» Натан Аке высказался перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».

В среду команды проведут первый матч противостояния, который состоится в Германии. «Горожане» уже встречались с «РБ Лейпцигом» в групповой стадии прошлого розыгрыша Лиги чемпионов: в Англии коллектив Хосепа  Гвардиолы взял верх в сверхрезультативном матче (6:3), а в гостях потерпел поражение (1:2).

«Мы хорошо помним «Лейпциг» по прошлому сезону – тогда нам пришлось очень нелегко. Это энергичная, сильная и крайне скоростная команда, способная наказывать соперников в контратаках. В составе «Лейпцига» также много отличных игроков – например, Вернер и Нкунку», – цитирует Аке журналист Дэн Мёрфи.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Натан Аке РБ Лейпциг
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РБ ЛЕЙПЦИГ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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