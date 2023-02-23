Розе: «В первом тайме «РБ Лейпциг» не показал уровень Лиги чемпионов»

Главный тренер «РБ Лейпцига» Марко Розе подвёл итоги домашнего матча 1/8 финала против «Манчестер Сити» (1:1).

«Горожане» повели в счёте на 27-й минуте после гола Рияда Мареза, а на 70-й Йошко Гвардиол установил на табло итоговый результат.

«Мы провели два совершенно разных тайма. До перерыва мы были слишком пассивны – соперник двигал мяч и заставлял нас бегать вхолостую. Мы плохо распоряжались мячом и владели им всего 26% времени – этого явно мало. Мы попросту не выглядели командой уровня Лиги чемпионов. Во втором тайме нам удалось реализовать задуманное, многое стало получаться. Лучше поздно, чем никогда», – рассказал в интервью BT Sport Розе.