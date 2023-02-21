Гвардиола объяснил отсутствие де Брёйне и Лапорта в заявке на матч Лиги чемпионов

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, почему Кевин де Брёйне и Эмерик Лапорт не сыграют против «РБ Лейпцига» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый поединок противостояния состоится в Германии 22 февраля. Ответная встреча пройдёт 14 марта.

«Кевин и Эмерик заболели, – рассказывает Гвардиола, цитируемый английскими СМИ. – Я не знаю, вернутся ли они в строй к выходным. К сожалению, это неизбежно происходит по несколько раз за сезон. Де Брёйне почувствовал себя неважно сразу после воскресной игры против «Ноттингем Форест», – поведал на пресс-конференции испанский рулевой «горожан».