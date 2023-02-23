Гвардиола объяснил, почему не сделал ни одной замены в матче с «РБ Лейпцигом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал свой отказ от замен в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».

Встреча, прошедшая в Германии, завершилась со счётом 1:1. Гости вышли вперёд в первом тайме благодаря голу Рияда Мареза, на что соперники ответили точным ударом Йошко Гвардиола после перерыва.

Рулевой «горожан» впервые не провёл ни одной замены в Лиге чемпионов за всё время работы в клубе, что, конечно, не могло не вызвать вопросы у журналистов: «Я считал, что команда выглядит хорошо и без замен, – рассказывает Гвардиола в интервью BT. – Я подумывал о том, чтобы выпустить Фила Фодена, но в итоге решил оставить всё как есть».