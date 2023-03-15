Гвардиола: «Отличный матч, от начала до конца»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» уничтожил «РБ Лейпциг», забив тому семь безответных мячей. Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола очень доволен итогами игры, он похвалил своих игроков:

- Это было по-настоящему сильное выступление от начала до конца. Как с мячом, так и без мяча. Много голов. Невероятный Эрлинг. Пять голов за час. Невероятный парень, огромный талант. Сила, менталитет, он серийный чемпион. Реально, он очень хорош, - цитирует слова Хосепа Гвардиолы BT Sport.

Теперь «Манчестер Сити» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов.