Де Брёйне: «Я не чувствую себя старым»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне ответил на вопросы журналистов в преддверии матча Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».

Первая встреча в Германии завершилась со счётом 1:1. Ответный поединок состоится 14 марта в родных для «горожан» стенах.

«Чувствую ли я себя старым? Нет, по ощущениям я ещё вполне молод, – рассказывает 31-летний бельгиец. – Я по-прежнему хочу добиваться с командой высот и стараться попадать в число лучших каждый год. Позади восемь великолепных сезонов в «Манчестер Сити», – сказал на пресс-конференции хавбек.

В активе Кевина де Брёйне пять забитых мячей и 18 голевых передач в 34 матчах текущего сезона во всех турнирах.