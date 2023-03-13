«Манчестер Сити» может объявить о продлении контракта с Альваресом до матча с «РБ Лейпцигом»

«Манчестер Сити» в скором времени может объявить о продлении контракта со своим нападающим Хулианом Альваресом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, это событие может состояться до ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига», который будет проходить завтра.

Напомним, Альварес лишь перед началом нынешнего сезона перебрался в «Манчестер Сити» из «Ривер Плейта». Тем не менее, хорошо выступив на чемпионате мира, аргентинец убедил руководство подписать с ним новое соглашение на улучшенных условиях. Обновлённый контракт будет рассчитан до 2028 года и будет включать в себя более солидную зарплату.