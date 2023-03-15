«Манчестер Сити» повторил рекорд «Арсенала»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» уничтожил «РБ Лейпциг», забив тому семь безответных мячей. Как оказалось, это был двадцать четвертый домашний матч в самом престижном клубном турнире футбольной Европы кряду для «Манчестер Сити», в котором команда не проигрывает.

Серия началась еще в 2018 году, и сейчас подопечные Хосепа Гвардиолы повторили предыдущий рекорд для английских клубов, который принадлежит «Арсеналу». В общей же классификации лидируют «Барселона», которая не проигрывала 38 матчей дома в Лиге чемпионов, и «Бавария» - 29 с 1998 по 2002 год).