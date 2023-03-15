Гвардиола намекнул, что заменил Холанна ради спасения рекорда Месси

«Манчестер Сити» забил семь безответных голов «РБ Лейпцигу», пять из них записал на свой счет норвежский форвард Эрлинг Холанн, после чего наставник команды Хосеп Гвардиола счел за благо заменить его.

После игры журналисты сразу спросили Гвардиолу, не заменил ли он намеренно Холанна, желая сохранить рекорд за Лионелем Месси, который в 2012 году забил пять мячей в ворота «Байера», а руководил «Барселоной» тогда Хосеп Гвардиола.

- Я помнил о том, что Лео забил пять мячей. Но Эрлинг сделал это за 60 минут. Он невероятен, и еще очень молод. Думаю, что он будет мотивирован побить рекорд в будущем, - ответил Гвардиола.