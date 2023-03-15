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Гвардиола намекнул, что заменил Холанна ради спасения рекорда Месси

15 Марта 2023 • 11:21 Комментировать (2)
Манчестер Сити
7:0
РБ Лейпциг
окончен

«Манчестер Сити» забил семь безответных голов «РБ Лейпцигу», пять из них записал на свой счет норвежский форвард Эрлинг Холанн, после чего наставник команды Хосеп Гвардиола счел за благо заменить его.

После игры журналисты сразу спросили Гвардиолу, не заменил ли он намеренно Холанна, желая сохранить рекорд за Лионелем Месси, который в 2012 году забил пять мячей в ворота «Байера», а руководил «Барселоной» тогда Хосеп Гвардиола.

- Я помнил о том, что Лео забил пять мячей. Но Эрлинг сделал это за 60 минут. Он невероятен, и еще очень молод. Думаю, что он будет мотивирован побить рекорд в будущем, - ответил Гвардиола.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
15 Марта 2023 в 13:27
ай пепка ты я уверен пашутил.. иначе хфуцбольный божинька тя накажит.. сматри стасик, так больше не делай.. А-ха-ха-ха! )))
InterSan
15 Марта 2023 в 11:49
Бредовая отмазка. Типа может быть в будущем, когда-нибудь, возможно.....время же типа есть.......Так же и у тебя с победой в ЛЧ будет - время ещё есть. Зависть - плохое качество.......
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