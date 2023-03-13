Де Брёйне: «Нас ждёт очень сложный матч против «РБ Лейпцига»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне поделился ожиданиями от ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига», который состоится завтра в 23:00 по московскому времени на «Этихаде». Напомним, первая встреча в Германии завершилась вничью 1:1.

«Это будет очень сложная игра. «РБ Лейпциг» – очень сильная команда, против которой мы также играли и в прошлом сезоне. Они играют с большой энергией, в очень тяжёлом стиле. Если ты хочешь выиграть Лигу чемпионов, ты должен быть лучшим в Европе. Мы ещё не закончили свои дела. Постараемся вновь выиграть этот трофей», – сказал де Брёйне на пресс-конференции.