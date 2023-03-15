Холанн: «Что я мог поделать, если Гвардиола решил?»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» уничтожил «РБ Лейпциг», забив тому семь безответных мячей. Пять из них записал на свой счет норвежский форвард Эрлинг Холанн, который после этого был заменен на Хулиана Альвареса. После игры норвежский футболист рассказал о том, что он не хотел уходить с поля, но, конечно же, не осмелился противиться воле Хосепа Гвардиолы - наставника клуба.

- Я сказал Хосепу Гвардиоле, что хотел бы остаться и забить шестой мяч, но что я мог поделать, если он решил?! - вопрошает Холанн, слова которого цитирует BBC Sport.

Напомним, что Эрлинг выступает за свой нынешний клуб с лета прошлого года.