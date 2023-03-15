Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Холанн: «Что я мог поделать, если Гвардиола решил?»

15 Марта 2023 • 02:18 Комментировать (1)
Манчестер Сити
7:0
РБ Лейпциг
окончен

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» уничтожил «РБ Лейпциг», забив тому семь безответных мячей. Пять из них записал на свой счет норвежский форвард Эрлинг Холанн, который после этого был заменен на Хулиана Альвареса. После игры норвежский футболист рассказал о том, что он не хотел уходить с поля, но, конечно же, не осмелился противиться воле Хосепа Гвардиолы - наставника клуба.

- Я сказал Хосепу Гвардиоле, что хотел бы остаться и забить шестой мяч, но что я мог поделать, если он решил?! - вопрошает Холанн, слова которого цитирует BBC Sport.

Напомним, что Эрлинг выступает за свой нынешний клуб с лета прошлого года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
15 Марта 2023 в 02:30
Как что?... Демонстративно, на камеры - уйти со стадиона... И дать интервью Моргану... А-ха-ха-ха...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Порту Порту
Интер Милан Интер Милан
0
0
21.00 1.04 18.00
Видео
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
7
0
Видео
15.03.23 в 23:00
Наполи Наполи
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
1.56 4.40 5.80
Видео
15.03.23 в 23:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ливерпуль Ливерпуль
1.86 3.95 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Марта
02:42 · Лига чемпионов
Мхитарян: «Мы были готовы к страданиями»
02:36 · Лига чемпионов
Холанн - первый игрок с 1976 года, забивший пять голов за английский клуб в матче европейского кубка
02:29 · Лига чемпионов
«РБ Лейпциг» - второй немецкий клуб, проигравший в матче Лиги чемпионов с разницей в семь мячей
02:18 · Лига чемпионов
Холанн: «Что я мог поделать, если Гвардиола решил?» 1
02:12 · Лига чемпионов
Форсберг: «Нет оправданий»
01:59 · Лига чемпионов
Тренер «РБ Лейпцига»: «Холанн был очень голоден»
01:54 · Лига чемпионов
Чалханоглу: «Я горжусь, я взволнован»
01:47 · Лига чемпионов
Симоне Индзаги: «Четвертьфинал - это впечатляет»
01:45 · Лига чемпионов
Гвардиола: «Отличный матч, от начала до конца»
01:25 · Лига чемпионов
Холанн: «Это большой вечер»
01:19 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» повторил рекорд «Арсенала»
00:35 · Лига чемпионов
За один матч Холанн обошёл целый ряд знаменитых игроков
00:32 · Лига чемпионов
Холанн уничтожает «Рб Лейпциг», повторив рекорд Месси
00:23 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сдержала обещание Зоммера - 20 тысяч нуждающихся накормлены прекрасным швейцарским шоколадом
14 Марта
23:42 · Лига чемпионов
Холанн расправился с рекордом ван Нистелроя
Все новости
Рекомендуем