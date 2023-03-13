Гвардиола: «Наш сезон будут судить по Лиге чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что Лига чемпионов будет определяющим критерием, по которой люди будут оценивать выступления его команды в нынешнем сезоне.

«Для общественного мнения Лига чемпионов станет определяющей в плане суждения о наших выступлениях в нынешнем сезоне. Хоть я придерживаюсь другого мнения, от этого не убежишь. Люди думают, что я пришёл сюда ради того, чтобы выиграть Лигу чемпионов», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, Гвардиола ещё не смог выиграть Лигу чемпионов для «Манчестер Сити». Испанский специалист максимум доходил с командой до финала, где его команда в 2021 году проиграла «Челси».