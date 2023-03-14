Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» объявили составы на вечерний матч ЛЧ

14 Марта 2023 • 22:20 Комментировать
Манчестер Сити
3:0
РБ Лейпциг
перерыв

«Манчестер Сити» и немецкий «РБ Лейпциг» сегодня вечером сразятся в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, чтобы выяснить, кто из них больше достоин выступать в четвертьфинале самого престижного еврокубка. Первая встреча в паре, прошедшая в Лейпциге, напомним, завершилась со счётом 1:1.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аке, Диаш, Аканджи, Стоунс, Гюндоган, Родри, де Брёйне, Грилиш, Холанн, Бернарду Силва;

«РБ Лейпциг»: Бласвих, Хенрикс, Орбан, Гвардиол, Раум, Айдара, Лаймер, Собослаи, Кампль, Форсберг, Вернер;

Стартовый свисток прозвучит в 23:00, место действия «Этихад Стэдиум» в Манчестере. Следите за игрой в текстовой трансляции от портала Liveresult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити РБ Лейпциг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ РБ ЛЕЙПЦИГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Перерыв
Порту Порту
Интер Милан Интер Милан
0
0
2.60 3.20 2.90
Видео
Перерыв
Манчестер Сити Манчестер Сити
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
3
0
1.51 4.60 6.20
Видео
15.03.23 в 23:00
Наполи Наполи
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
1.56 4.40 5.80
Видео
15.03.23 в 23:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ливерпуль Ливерпуль
1.86 3.95 4.00
Видео
Все матчи
Новости
14 Марта
23:42 · Лига чемпионов
Холанн расправился с рекордом ван Нистелроя
23:38 · Лига чемпионов
​Онана: «Самый важный матч года»
23:36 · Лига чемпионов
Холанн за минуту оформил дубль в ворота «РБ Лейпцига»
23:31 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» может сравнять рекорд для английских команд в Лиге чемпионов
23:29 · Лига чемпионов
Мхитарян – первый армянин, сыгравший 50 матчей в Лиге чемпионов
22:30 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 6
22:30 · Лига чемпионов
«Порту» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:20 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» объявили составы на вечерний матч ЛЧ
22:19 · Лига чемпионов
​«Реал» - «Ливерпуль»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 15 марта 2023
22:00 · Лига чемпионов
​«Наполи» - «Айнтрахт»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 15 марта 2023
19:58 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти высказался о состоянии Бензема
17:19 · Лига чемпионов
Гладилин уверен, что «Реалу» с «Ливерпулем» дома не будет легко
16:42 · Англия. Премьер-лига
Байчетич и Хендерсон сегодня не тренировались с «Ливерпулем»
16:37 · Италия. Серия А
Анчелотти: «Кварацхелия – отличный футболист»
16:21 · Италия. Серия А
Лоботка: «Никто не ждёт, что «Наполи» дойдёт до финала Лиги чемпионов»
Все новости
Рекомендуем