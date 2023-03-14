«Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» объявили составы на вечерний матч ЛЧ

«Манчестер Сити» и немецкий «РБ Лейпциг» сегодня вечером сразятся в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, чтобы выяснить, кто из них больше достоин выступать в четвертьфинале самого престижного еврокубка. Первая встреча в паре, прошедшая в Лейпциге, напомним, завершилась со счётом 1:1.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аке, Диаш, Аканджи, Стоунс, Гюндоган, Родри, де Брёйне, Грилиш, Холанн, Бернарду Силва;

«РБ Лейпциг»: Бласвих, Хенрикс, Орбан, Гвардиол, Раум, Айдара, Лаймер, Собослаи, Кампль, Форсберг, Вернер;

Стартовый свисток прозвучит в 23:00, место действия «Этихад Стэдиум» в Манчестере. Следите за игрой в текстовой трансляции от портала Liveresult.ru.