Булыкин: «Манчестер Сити» спокойно выиграет у «РБ Лейпцига»

Экс-нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпцигом».

«Думаю, что «Манчестер Сити» — фаворит, все же англичане фаворитами являлись и в первой игре, но дома никакой осечки быть не должно, они выиграют спокойно», — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

Напомним, первая игра, которая проходила в Лейпциге, завершилась со счетом 1:1. Ответный матч пройдет сегодня, 14 марта. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени. За всеми событиями встречи можно будет наблюдать в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.ru.