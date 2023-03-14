Холанн за минуту оформил дубль в ворота «РБ Лейпцига»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн буквально за минуту отправил в нокдаун гостей из Германии. Теперь на табло в матче «горожан» против «РБ Лейпцига» горит счёт 2:0, звёздный норвежец поразил ворота немцев дважды между 22-й и 24-й минутами игры.

Первый гол Холанн оформил с 11-метрового удара – защитник немецкого клуба Хенрикс зачем-то сыграл в штрафной площадке рукой. А второй мяч в ворота гостей Холанн отправил с добивания после удара Кевина де Брёйне – бельгиец попал в штангу ворот Яниса Бласвиха.

Напомним, что следить за ходом этого матча из любой точки планеты можно с помощью текстовой трансляции от портала Liveresult.ru.