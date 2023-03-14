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«Манчестер Сити» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0

14 Марта 2023 • 22:30 Комментировать (6)
Манчестер Сити
3:0
РБ Лейпциг
перерыв

В Англии проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпцигом».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Манчестер Сити3:0РБ Лейпциг
(1:0) Холанн Эрлинг22' 
(2:0) Холанн Эрлинг24' 
(3:0) Холанн Эрлинг45' 
Эдерсон МораесСтоунс ДжонАканджи МануэльДиаш РубенАке НатанРодри ЭрнандесСилва БернардуДе Брёйне КевинГюндоган ИлкайГрилиш ДжекХоланн Эрлинг
Запасные: Льюис РикоУокер КайлЛапорт ЭмерикФоден ФилПалмер КоулГомес СерхиоМарез РиядФиллипс КэлвинПерроне МаксимоОртега ШтефанАльварес ХулианКарсон Скотт
Бласвих ЯнисХенрихс Бенджамин  21'Орбан ВиллиГвардиол ЙошкоРаум ДавидАйдара АмадуКампль КевинЛаймер КонрадФорсберг ЭмильСобослаи ДоминикВернер Тимо  34'
Запасные: Ольмо ДаниНиккиш ЙонасКлостерманн ЛукасАндре СилваБа СануссуНюланд ЭрьянХальстенберг МарсельПоульсен ЮссуфСимакан Мохамед
14 марта. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити РБ Лейпциг
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МАНЧЕСТЕР СИТИ РБ ЛЕЙПЦИГ
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
15 Марта 2023 в 00:00
ай холанд монстр! А-ха-ха-ха! )))
NOBODY
14 Марта 2023 в 23:50
капец Лейпциг засуживают....жаль даже команду...Вратарь помойки как придурок выбегал - к мячу даже близко не был, по касательной сбил Вернера, желтую получает Тимо.....это дурдом......там удаление , ну минимум желтая киперу...давно такого безобразного судейства не видел.....
NOBODY
14 Марта 2023 в 23:42
и2 гол - тролль атаковал плохо вратаря, задел его ногу после выбивания - фол должен был быть...ппц....короче тянут помойку за уши.....
NOBODY
14 Марта 2023 в 23:31
ууу, а пенальти то левый.....за уши тянут сити????? там руки и в помине не было....дурдом
ингерман
14 Марта 2023 в 22:57
ай уперед манчестер-сила! )))
superzina
14 Марта 2023 в 23:12
Этот Стадион мы , питерские болельщики , не забудем .
Именно на нем , 14 мая 2008 г , Зенит победил в финальной игре за Кубок УЕФА .
В тот день я был на этом Стадионе .
А дату игры мне вспоминать не надо , т.к. на следующий день у меня был круглый юбилей .
Вот такой подарок своему преданному болельщику
- более 1500 игр на Стадионе , первая из которых 02.05.1959
- около 150 выездов , первый из которых в 1971 г в Донецк
преподнес любимый Клуб
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