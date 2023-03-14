«Манчестер Сити» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0

В Англии проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпцигом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Манчестер Сити - РБ Лейпциг
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Протокол игры
|(1:0) Холанн Эрлинг22'
|(2:0) Холанн Эрлинг24'
|(3:0) Холанн Эрлинг45'
Эдерсон Мораес•Стоунс Джон•Аканджи Мануэль•Диаш Рубен•Аке Натан•Родри Эрнандес•Силва Бернарду•Де Брёйне Кевин•Гюндоган Илкай•Грилиш Джек•Холанн Эрлинг
14 марта. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
Именно на нем , 14 мая 2008 г , Зенит победил в финальной игре за Кубок УЕФА .
В тот день я был на этом Стадионе .
А дату игры мне вспоминать не надо , т.к. на следующий день у меня был круглый юбилей .
Вот такой подарок своему преданному болельщику
- более 1500 игр на Стадионе , первая из которых 02.05.1959
- около 150 выездов , первый из которых в 1971 г в Донецк
преподнес любимый Клуб
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