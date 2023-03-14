«Манчестер Сити» может сравнять рекорд для английских команд в Лиге чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает дома «РБ Лейпциг», и в случае успешно проведенного матча может сравнять рекорд для английских команд, участвовавших в Лиге чемпионов.

Сейчас команда не проигрывает дома в матчах самого престижного турнира клубного европейского футбола уже в двадцати трех матчах кряду, при этом лишь дважды «Манчестер Сити» не сумел победить. Если «Манчестер Сити» не проиграет и сейчас, то сравняет рекорд, принадлежащий «Арсеналу» и установленный с 2004 по 2009 год.

Следить за событиями игры между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпцигом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.