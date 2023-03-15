Холанн: «Это большой вечер»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» уничтожил «РБ Лейпциг», забив тому семь безответных мячей. Пять из них записал на свой счет норвежский форвард Эрлинг Холанн, который после этого был заменен на Хулиана Альвареса и уходил с поля под аплодисменты. Он поделился своим мнением о прошедшей игре.

- Это большой матч, большой вечер. Прежде всего, я горжусь тем, что в принципе выступаю в этом турнире. Я люблю его. Пять голов! Это удивительно. Мы выиграли 7:0, - цитирует Холанна BBC Sport.

Теперь «Манчестер Сити» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов.