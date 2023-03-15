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Лига чемпионов

Холанн: «Это большой вечер»

15 Марта 2023 • 01:25 Комментировать
Манчестер Сити
7:0
РБ Лейпциг
окончен

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» уничтожил «РБ Лейпциг», забив тому семь безответных мячей. Пять из них записал на свой счет норвежский форвард Эрлинг Холанн, который после этого был заменен на Хулиана Альвареса и уходил с поля под аплодисменты. Он поделился своим мнением о прошедшей игре.

- Это большой матч, большой вечер. Прежде всего, я горжусь тем, что в принципе выступаю в этом турнире. Я люблю его. Пять голов! Это удивительно. Мы выиграли 7:0, - цитирует Холанна BBC Sport.

Теперь «Манчестер Сити» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити РБ Лейпциг Эрлинг Холанн
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