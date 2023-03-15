Тренер «РБ Лейпцига»: «Холанн был очень голоден»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» уничтожил «РБ Лейпциг», забив тому семь безответных мячей. Пять из них записал на свой счет норвежский суперфорвард Эрлинг Холанн, который стал лишь третьим игроком в истории Лиги чемпионов, забившим пять голов за матч. Наставник «Лейпцига» Марко Розе считает, что его оппонент Хосеп Гвардиола намеренно не покормил Холанна перед матчем.

- Холанн вышел крайне голодным против нас. Забивал и ногами, и головой, в самой разной манере. В его исполнении все выглядит очень просто. Мои поздравления Эрлингу, - цитирует слова Розе BBC Sport.

Холанн выступает за свой нынешний клуб с прошлого лета.