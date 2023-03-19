Гвардиола признался, что заменил Холанна в матче против «РБ Лейпцига» из-за рекорда Месси

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о нашумевшей замене Эрлинга Холанна в недавней игре.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига» (7:0) норвежский форвард забил пять мячей и имел около получаса на то, чтобы побить рекорд Лионеля Месси по голам в одном матче, однако был заменён тренером на 63-й минуте.

«Да, в прошлом матче я заменил Холанна именно для того, чтобы он не побил рекорд Месси», – с иронией сказал Гвардиола после сегодняшней победы над «Бёрнли» (6:0) в Кубке Англии. К слову, Холанн вновь был заменён на 63-й минуте – на этот раз он отметился «всего лишь» тремя голами.