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Гладилин: «У «Манчестер Сити» будет преимущество, но у «РБ Лейпцига» хорошая, мобильная команда»

14 Марта 2023 • 15:26 Комментировать
Манчестер Сити
...
РБ Лейпциг
Через 6 ч. 21 мин.

Экс-наставник московского «Спартака» Валерий Гладилин дал прогноз на матч между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпцигом». Напомним, эти команды сегодня сыграют между собой на «Этихад Стэдиум» в рамках ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась вничью 1:1.

«У Гвардиолы уже огромный опыт выигрывать различные кубки. У «Манчестер Сити» будет преимущество, но у «РБ Лейпцига» хорошая, мобильная команда», – цитирует Гладилина Газета.Ру.

«Манчестер Сити» в последний раз вылетал из Лиги чемпионов на стадии ⅛ финала в сезоне-2016/17, когда «горожане» проиграли по сумме двух матчей «Монако».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Валерий Гладилин РБ Лейпциг
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МАНЧЕСТЕР СИТИ РБ ЛЕЙПЦИГ
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