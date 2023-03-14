Гладилин: «У «Манчестер Сити» будет преимущество, но у «РБ Лейпцига» хорошая, мобильная команда»

Экс-наставник московского «Спартака» Валерий Гладилин дал прогноз на матч между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпцигом». Напомним, эти команды сегодня сыграют между собой на «Этихад Стэдиум» в рамках ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась вничью 1:1.

«У Гвардиолы уже огромный опыт выигрывать различные кубки. У «Манчестер Сити» будет преимущество, но у «РБ Лейпцига» хорошая, мобильная команда», – цитирует Гладилина Газета.Ру.

«Манчестер Сити» в последний раз вылетал из Лиги чемпионов на стадии ⅛ финала в сезоне-2016/17, когда «горожане» проиграли по сумме двух матчей «Монако».