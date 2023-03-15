Холанн уничтожает «Рб Лейпциг», повторив рекорд Месси

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает дома «РБ Лейпциг», и английский клуб просто уничтожает в этой игре немцев, забив на данный момент уже шесть мячей. Пять из них на свой счет записал норвежский форвард Эрлинг Холанн, который стал лишь третьим футболистом в истории самого престижного клубного турнира футбольной Европы, забившим столько за матч.

Впервые это сделал в 2012 году Лионель Месси, что любопытно, в игре также против немецкого клуба, «Байера». Через два года уже Луис Адриано из донецкого «Шахтера» забил пять мячей БАТЭ.

Следить за событиями игры между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпцигом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.