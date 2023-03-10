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Лига чемпионов

Гаджиев объяснил отсутствие результатов у «Манчестер Сити» и «ПСЖ» на международной арене эксклюзив

10 Марта 2023 • 15:45 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
РБ Лейпциг
14.03 23:00

Российский эксперт Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением, почему «Манчестер Сити» и «ПСЖ» не добиваются успехов в Лиге чемпионов.

«Первое, что нужно сказать, – это конкуренция. Такой конкуренции, как в футболе, нет ни в одном виде спорта. Результат зависит не только от того, как ты вкладываешь, но и от того, как ты расходуешь эти деньги и управляешь этим процессом. Я не могу сказать, что у них результатов нет. «ПСЖ» выигрывает ведь во Франции, хотя ранее «Лион» господствовал несколько лет. Сейчас чемпионат за «ПСЖ», а не за кем-то ещё.

У «Манчестер Сити» была ещё сложнее ситуация, и они быстро стали лидером в Англии. Лет 10 понадобилось «горожанам», чтобы они потом выигрывали чемпионат. Может быть, где-то экономические решения могли бы быть другими, мне сложно насчёт этого судить», — сказал Гаджиев.

Ранее «ПСЖ» вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов, проиграв «Баварии» сначала 0:1, а во втором матче - 0:2. «Манчестер Сити» 14 марта сыграет против «РБ Лейпцига» в ответном матче. Первая игра завершилась со счётом 1:1.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Гаджи Гаджиев ПСЖ Лига Чемпионов
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МАНЧЕСТЕР СИТИ РБ ЛЕЙПЦИГ
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Комментарии (1)
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ингерман
10 Марта 2023 в 16:17
ай в ентом годе манчестер-сила вазьмец лч.. воц поглядитце.. скриньте.. )))
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