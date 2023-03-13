Розе: «Что было бы с «Манчестер Сити» без голов Холанна?»

Главный тренер «РБ Лейпцига» Марко Розе высказался об игре нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

Немецкий рулевой и норвежский футболист пересеклись в дортмундской «Боруссии», которую оба покинули по окончании прошлого сезона. На данный момент Холанн уверенно лидирует в списке бомбардиров АПЛ с 28 голами, однако общественность до сих пор не уверена, подходит ли игрок команде Хосепа Гвардиолы.

«Он забил 28 голов в 26 матчах. Давайте вычтем эти голы, какое место без них занимал бы «Сити» в чемпионате? Эрлинг – один из лучших форвардов в мире. С ним команда стала более совершенной, против неё теперь труднее играть», – цитирует журналист Саймон Стоун наставника «РБ Лейпцига».