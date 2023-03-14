Гюндоган: «Не думаю, что ничья в первом матче с «РБ Лейпцигом» – плохой результат»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился своими ожиданиями от ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». Напомним, первая встреча в Германии завершилась вничью 1:1.

«Не думаю, что ничья в первом матче с «РБ Лейпцигом» – плохой результат. Мы чувствуем себя очень сильными на домашнем стадионе, и в хороший день способны обыграть любого соперника. Конечно, именно это мы и хотим сделать во втором матче», – заявил Гюндоган в интервью официальному сайту «Манчестер Сити».

Ответная игра между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпцигом» состоится сегодня вечером на «Этихад Стэдиум» в 23:00 по московскому времени.