Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал разгромную победу «Манчестер Сити» над «РБ Лейпцигом» со счетом 7:0.

«Даже сказать нечего. После такого матча все будут кричать, что «Сити» очень силен. Но мы же понимаем, что такое бывает. Недавно «Ливерпуль» обыграл «Юнайтед» со счетом 7:0 тоже. Это не говорит о том, что «Ливерпуль» нереально сильный, а «Юнайтед» слабый. Просто чудеса такие бывают. Если бы кто-то мне сегодня перед игрой сказал, что счёт будет 7:0, я бы сказал, что человек сошел с ума. Я ставил на победу «Манчестера», но думал, что разница будет в 1-2 мяча. С первых минут матча было видно, что «Сити» гоняет «Лейпциг». Немцы были слабее.

Холанн впечатляет нас уже года три. Я единственное не понимаю, зачем Гвардиола его заменил. Может, правда, специально заменил, чтобы рекорд Месси не был побит? Человек забил пять, у него были все шансы забить шестой. Мог просто войти в историю. Игра-то была уже решена. Причем заменил, когда ещё полчаса играть оставалось. Он спокойно мог забить ещё. Жалко, что заменил, если честно», - сказал Мостовой.