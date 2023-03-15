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Александр Мостовой: «Все будут кричать, что «Манчестер Сити» очень силён, но мы же понимаем, что такое бывает» эксклюзив

15 Марта 2023 • 08:56 Комментировать (2)
Манчестер Сити
7:0
РБ Лейпциг
окончен

Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал разгромную победу «Манчестер Сити» над «РБ Лейпцигом» со счетом 7:0.

«Даже сказать нечего. После такого матча все будут кричать, что «Сити» очень силен. Но мы же понимаем, что такое бывает. Недавно «Ливерпуль» обыграл «Юнайтед» со счетом 7:0 тоже. Это не говорит о том, что «Ливерпуль» нереально сильный, а «Юнайтед» слабый. Просто чудеса такие бывают. Если бы кто-то мне сегодня перед игрой сказал, что счёт будет 7:0, я бы сказал, что человек сошел с ума. Я ставил на победу «Манчестера», но думал, что разница будет в 1-2 мяча. С первых минут матча было видно, что «Сити» гоняет «Лейпциг». Немцы были слабее.

Холанн впечатляет нас уже года три. Я единственное не понимаю, зачем Гвардиола его заменил. Может, правда, специально заменил, чтобы рекорд Месси не был побит? Человек забил пять, у него были все шансы забить шестой. Мог просто войти в историю. Игра-то была уже решена. Причем заменил, когда ещё полчаса играть оставалось. Он спокойно мог забить ещё. Жалко, что заменил, если честно», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Александр Мостовой РБ Лейпциг
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Комментарии (2)
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Кришна
15 Марта 2023 в 10:50
Зачем заменил? Вот поэтому я и не считаю Мостового "Футбольным Экспертом", это просто бывший футболист! Объясню специально для Мостового - у Сити впереди еще Лига чемпионов, параллельно кубок, и еще 5 очков до Арсенала. С учетом травматичности Холланда, надо быть полным дауном, чтоб им рисковать ради каких-то рекордов.
InterSan
15 Марта 2023 в 09:20
Тоже думаю, что заменил из-за Месси. Кабы они там не поругались.
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