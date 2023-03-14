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Масалитин оценил шансы в матче «Манчестер Сити» - «РБ Лейпциг»

14 Марта 2023 • 13:43 Комментировать
Манчестер Сити
...
РБ Лейпциг
Через 8 ч. 39 мин.

Экс-футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от ответного матча между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпцигом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» - фаворит. Они показывают очень хороший футбол, особенно дома. Шансы у них очень высокие, но это футбол, а в футболе все бывает. Но явный фаворит здесь «Манчестер Сити», - передает слова Масалитина «Газетой.Ru».

В первом матче, состоявшемся в Германии, была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

Ответный поединок пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере сегодня, 14 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Валерий Масалитин РБ Лейпциг
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МАНЧЕСТЕР СИТИ РБ ЛЕЙПЦИГ
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