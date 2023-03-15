Динияр Билялетдинов объяснил, с чем связаны неудачи «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Экс-игрок «Эвертона» Динияр Билялетдинов оценил шансы «Манчестер Сити» выиграть Лигу чемпионов после разгромной победы в 1/8 финала над «РБ Лейпцигом» (7:0).

«Мы каждый год их считаем фаворитами, а потом видим, что получается! Не все решается этими 7:0, дальше будут команды посерьезнее. Итальянская команда попадется — и замучаются с ними, могут вылететь», — цитирует Билялетдинова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, неудачи «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов не связаны с работой главного тренера команды Хосепа Гвардиолы. Это проблема всей АПЛ, в которой пять команд демонстрируют различный стиль, остальные играют одинаково, поэтому «горожанам» не хватает навыков, когда в ЛЧ они выходят на испанские и немецкие клубы, подытожил Билялетдинов.